Política “Lúcido e com saudades de casa”, diz Dona Iris sobre Iris Rezende Ex-governador de Goiás está internado desde o dia 6 de agosto, quando sofreu um acidente vascular hemorrágico

Dona Iris, esposa do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende (MDB), afirmou neste domingo (29) que o emedebista está “lúcido e com saudades de casa”. Em uma publicação no Twitter, Dona Iris disse que conseguiu entrar com contato com o ex-governador por chamada de vídeo. “Os milagres q a tecnologia pode nos proporcionar. O que eu não pude fazer ...