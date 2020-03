Política Lúcia Vânia e Wilder Morais não descartam filiação ao DEM

Durante o evento, o governador chamou a secretária de Desenvolvimento Social, a ex-senadora Lúcia Vânia (sem partido) para ficar a seu lado no discurso e, logo no início, anunciou que recebia, feliz, sua filiação. Lúcia Vânia, porém, disse ao POPULAR que não se filiou ao DEM. “A princípio, não devo me filiar, porque estou focada na secretaria, mas, se for para fortalecer...