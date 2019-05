Política “Lúcia Vânia é passado”, diz Carlos Siqueira, presidente nacional do PSB Declaração foi dada quando ele foi questionado sobre o relacionamento da sigla com a ex-senadora

Presente no evento que oficializou Elias Vaz como presidente estadual do PSB em Goiás, nesta sexta-feira (10), o presidente do diretório nacional, Carlos Siqueira, disse que não falaria sobre Lúcia Vânia, quando foi questionado sobre o relacionamento da sigla com a ex-senadora. “É página virada. Vamos falar do presente e do futuro. O passado já passou e eu não quero f...