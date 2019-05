Política ‘(Lúcia) É página virada’, diz Siqueira Líder nacional do PSB evita polemizar sobre Lúcia Vânia e penhora apoio à candidatura de Elias Vaz na capital, durante evento de posse

A possibilidade de Elias Vaz ser candidato à Prefeitura de Goiânia dominou a maior parte dos discursos no evento realizado em Goiânia ontem para oficializar o deputado federal no comando do PSB em Goiás. O líder nacional da sigla, Carlos Siqueira, disse que o diretório dará todo o apoio necessário caso Elias decida entrar na disputa. “Acho que ele tem que ser candida...