Política Líderes do Centrão e oposição articulam retomar brecha para aumentar fundo eleitoral Parlamentares podem derrubar seis vetos de Bolsonaro à minirreforma eleitoral aprovada pela Câmara em setembro

Líderes do Centrão e da oposição do Congresso tentam costurar um acordo para derrubar seis vetos do presidente Jair Bolsonaro à minirreforma eleitoral, aprovada pela Câmara em setembro. Entre os pontos que podem ser alterados, está o que abre brecha para um aumento do fundo eleitoral a critério dos parlamentares. Dirigentes partidários atuam para que o valor destinado a...