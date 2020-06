Política Líderes de partidos em Goiás defendem adiar eleições devido à pandemia Principal preocupação dos presidentes das siglas é com a dificuldade em realizar convenções e eventos que aproximem os candidatos dos eleitores, devido à pandemia

A possibilidade de a data das eleições municipais deste ano sofrer alteração é defendida pela maior parte dos líderes dos partidos que atuam em Goiás. Presidentes dos diretórios estaduais ouvidos pela reportagem apontam a necessidade de o pleito ser realizado no fim do ano para que a campanha seja o mais próximo do normal possível, já que as medidas contra o contágio da C...