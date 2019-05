Política Líder do PSL no Senado diz que não apresentará destaques à MP da Reforma Administrativa Temor do governo é de que a medida provisória perca sua validade

O líder do PSL no Senado, Major Olímpio (SP), disse hoje (28), que o partido não apresentará destaques para alteração do texto da Medida Provisória (MP) 870, que deve será apreciada nesta tarde pelo plenário da Casa. A MP, que trata do redesenho administrativo do governo Jair Bolsonaro, expira na semana que vem e o Palácio do Planalto tem pressa para garantir a aprovação d...