Política Líder do governo, senador Eduardo Gomes anuncia reunião para definir votação de vetos de Bolsonaro Reunião pode definir posição do Legislativo sobre vetos ao marco legal do saneamento e a desoneração da folha de pagamento

Líder do governo Bolsonaro no Congresso Nacional, o senador Eduardo Gomes (DEM-TO) divulgou um vídeo nesta segunda-feira, 2, anunciando que vai promover uma reunião na terça-feira, 3, às 15 horas, para discutir todos os temas que compõe a sessão do Congresso Nacional. Segundo Gomes, a principal discussão será sobre os vetos do presidente B...