O líder do governador Ronaldo Caiado (DEM) na Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Bruno Peixoto (MDB), disse nesta sexta-feira (20) que o governo continua trabalhando para que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Previdência dos servidores estaduais seja aprovada ainda este ano, mesmo após liminar do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A decisão do supremo prorrogou prazo de suspensão das dívidas do Estado de Goiás contraídas com aval da União e do processo de adesão do Estado ao Regime de Recuperação Fiscal (RRF) do governo federal.

“Precisamos aprovar por uma questão de responsabilidade fiscal e equilibro das contas públicas. Estamos trabalhando para ter a certeza de que teremos condições de pagar o salário dos servidores em dia e levar melhorias para a população”, disse Bruno Peixoto.

Existe também a expectativa de aprovação em segunda e última votação dos projetos de alteração do estatuto dos servidores públicos e do estatuto do magistério nesta sexta-feira (20).