Política Líder do governo costura maior aproximação entre Bolsonaro e deputados do PSL A ideia é reunir o presidente com grupos pequenos de parlamentares, para que Bolsonaro estabeleça um diálogo mais direto com os deputados

Líder do governo na Câmara dos Deputados, o deputado Major Vitor Hugo (PSL) costura uma maneira de estreitar a relação entre o presidente Jair Bolsonaro e os parlamentares de seu partido, o PSL, que tem a segunda maior bancada na Câmara, com 54 deputados. Mesmo com o bom número, o governo tem problemas em estabelecer uma base sólida no Congresso Nacional. O líder na ...