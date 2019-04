Política Líder do Governo confirma reunião com base nesta segunda-feira (1) Ronaldo Caiado (DEM) deve articular propostas de interesse da sua gestão com os deputados. Expectativa é de que estejam presentes entre 23 e 26 parlamentares

O líder do governador Ronaldo Caiado (DEM) na Assembleia Legislativa, Bruno Peixoto (MDB), confirmou ao POPULAR que o democrata vai receber os deputados estaduais que fazem parte da sua base aliada nesta segunda-feira (1°), no Palácio das Esmeraldas, às 19 horas. O jantar já estava previsto, mas ainda dependia da agenda do governador. Conforme adiantado pelo Giro, eles devem discutir apoio aos projetos de interesse de Caiado na Assembleia, incluindo a reforma administrativa e a tentativa de alguns deputad...