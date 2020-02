Política Líder do governo admite mudança em projeto de encampação da Enel

Líder do governo na Assembleia Legislativa de Goiás, Bruno Peixoto (MDB) admitiu a possibilidade de mudanças no projeto de encampação da Enel Distribuição Goiás, em trâmite na Casa. Conforme a coluna Giro de ontem informou, auxiliares do governador Ronaldo Caiado (DEM) conversaram com Bruno e o presidente da Assembleia, Lissauer Vieira (PSB), ambos autores do projeto, pa...