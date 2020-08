Política Líder de Iris na Câmara testa positivo para Covid-19 Welington Peixoto relata sintomas leves, principalmente febre

O líder do prefeito Iris Rezende (MDB) na Câmara de Goiânia, Welington Peixoto (DEM), testou positivo para o novo coronavírus. O resultado do exame saiu na manhã desta sexta-feira (07/08). O vereador está isolado desde terça-feira, quando soube que uma funcionária do posto de combustível de sua propriedade com a qual teve contato havia testado positivo. Welington relata sint...