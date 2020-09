Política Lêda Borges decide disputar prefeitura de Valparaíso Deputada estadual pelo PSDB e ex-prefeita, ela deve disputar contra o atual gestor da cidade, Pabio Mossoró (MDB)

Após reunião com os partidos que compõem seu grupo político, a deputada estadual Lêda Borges (PSDB) anunciou na noite de hoje sua pré-candidatura à prefeitura de Valparaíso, cidade do Entorno do Distrito Federal. O nome deve ser oficializado na convenção da sigla, que ocorrerá na quarta-feira (16), às 9h. O nome à vice ainda está sendo definido e poderá sair d...