Política Lêda Borges é condenada a pagar multa por crime de improbidade administrativa Deputada estadual terá que devolver dinheiro aos cofres públicos

A ex-prefeita de Valparaíso de Goiás e atual deputada estadual Lêda Borges (PSDB) foi condenada a pagar uma multa, no valor de 10 vezes a última remuneração recebida no cargo de prefeita, em 2011, por crime de improbidade administrativa. Agora ela terá que devolver o dinheiro aos cofres públicos. Em nota, a deputada estadual informou que recorreu da decisão do jui...