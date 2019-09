Política Léo Pinheiro deixa a prisão para cumprir restante de pena em casa

Com a delação homologada pelo ministro do Supremo Edson Fachin, o ex-presidente da OAS Léo Pinheiro deixou a cadeia da Operação Lava Jato, no Paraná, e vai cumprir o restante da sua pena em casa, em São Paulo. Os relatos do empreiteiro tiveram peso decisivo nos processos em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi condenado na Operação Lava Jato – o petista ...