Política Kim critica atuação de Eduardo Bolsonaro na Câmara: ‘férias pré-embaixada?’ Eduardo criticou Kim por queda de veto

O deputado federal e integrante do Movimento Brasil Livre Kim Kataguiri (DEM-SP) criticou nesta 5ª (29.ago.2019) a atuação de Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) durante as votações de importância para o governo na Câmara. “Deputados fantasmas, como Eduardo Bolsonaro, que colocam a digital no plenário e vão embora, olham para o painel, seguem a liderança do partido e só s...