Política Kassio nega pedido de Kajuru para Senado abrir processo de impeachment de Moraes

O ministro Kassio Nunes Marques rejeitou a ação em que o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) pedia para o Supremo Tribunal Federal (STF) determinar à Mesa Diretora do Senado a abertura do processo de impeachment contra o ministro da corte Alexandre de Moraes. Kassio afirmou que uma decisão a favor da solicitação do parlamentar representaria uma intromissão do Judiciá...