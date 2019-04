Política Kajuru vai ingressar com HC pelo trancamento de inquérito contra Crusoé e O Antagonista No sábado, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, determinou à revista e ao site que retirem ‘imediatamente’ do ar a matéria que cita Dias Toffoli com base em documento da Lava Jato

O senador Jorge Kajuru (PSB/GO) informou nesta segunda, 15, que vai ingressar com pedido de habeas corpus ‘para garantir a liberdade’ dos responsáveis pelo site O Antagonista e da Revista Crusoé. Kajuru quer o trancamento do inquérito contra os responsáveis pela reportagem ‘o amigo do amigo do meu pai’ e, sobretudo, ‘para garantia da liberdade de imprensa, pelo direito à...