Política Kajuru troca PSB pelo Patriota Senador goiano aponta falta de liberdade como principal motivo da mudança

O senador Jorge Kajuru se filiou hoje ao Patriota, que se uniu ao PRP, sigla pela qual foi eleito, horas depois após deixar o PSB. Seu anúncio de saída do PSB foi feito via carta entregue ao presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, na manhã de hoje. Ao POPULAR, Kajuru afirma que havia pressão interna para que ele seguisse o partido nas votações, que faz oposiç...