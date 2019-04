Política Kajuru critica ministros do STF: ‘Se me dessem a mão, chamaria a polícia’ Segundo o ex-jornalista esportivo, ele sequer apertaria a mão de Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), 58 anos, criticou a atuação de quatro ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) – Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes. Segundo o ex-jornalista esportivo, ele sequer apertaria a mão do quarteto. As declarações foram dadas em entrevista ao Poder360 na 2ª feira (22). Além do STF, Kajuru...