Política Kátia Abreu: 'Produtores que estão alegres hoje vão chorar amanhã' Para ex-ministra da Agricultura, discurso de Bolsonaro pode fechar mercados no exterior para produtos brasileiros

Uma das líderes da bancada ruralista no Senado, Kátia Abreu (PDT-TO) disse que a política do presidente Jair Bolsonaro para o meio ambiente pode fechar o acesso de produtos brasileiros no exterior e causar prejuízos ao agronegócio. “Os agricultores que estão alegres hoje vão chorar amanhã.” Ex-presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) ...