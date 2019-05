Política Justiça suspende lei que aumentou salário do prefeito em Novo Gama Ação civil proposta pelo Ministério Público apontou irregularidades na tramitação do projeto que instituiu reajuste de subsídios. Vice-prefeito e secretários também foram beneficiados

A 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) acatou um pedido do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) e decidiu pela nulidade de lei editada pela Câmara Municipal de Novo Gama que estabelecia aumento salarial para o prefeito, o vice-prefeito e os secretários municipais. A ação civil pública, editada pela promotora Tarsila Guimarães, apontou irregularidades n...