Política Justiça suspende decreto de calamidade de Monte Alegre de Goiás e bloqueia bens do prefeito Liminar acatou pedido do Ministério Público, e também bloqueou R$ 150 mil em bens do prefeito da cidade

Decisão liminar suspendeu o Decreto 10/2018 que declarava estado de calamidade pública na administração financeira no município de Monte Alegre de Goiás e também determinou o bloqueio de bens do prefeito da cidade, Juvenal Fernandes de Almeida (PP), no valor de R$ 150 mil. A decisão do juiz Fernando Marney Oliveira de Carvalho acatou argumentos de uma ação c...