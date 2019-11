Política Justiça suspende ação penal contra Marconi Perillo Processo acata solicitação da defesa referente aos dados do Coaf e também beneficia Carlos Cachoeira

O juiz Ricardo Prata, da 8ª Vara Criminal de Goiânia, suspendeu a ação penal de corrupção passiva contra o ex-governador de Goiás Marconi Perillo no suposto envolvimento na Operação Monte Carlo, com base na decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, relacionada aos dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). O caso, ...