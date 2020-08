Política Justiça sequestra R$ 11,3 mi de Geraldo Alckmin, tesoureiro e ex-assessor Medida se deu a pedido da PF no âmbito das investigações da ‘Lava Jato Eleitoral’

O juiz Marco Antonio Martin Vargas, da 1ª Zona Eleitoral de São Paulo, determinou o sequestro de até R$ 11,3 milhões em imóveis e valores em contas bancárias do ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), de Marcos Antônio Monteiro, tesoureiro da campanha do tucano de 2014, e de Sebastião Eduardo Alves de Castro, ex-assessor da Secretaria de Planejamento no mandato do ex-governador. A...