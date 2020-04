Política Justiça revoga decisão favorável a professores temporários Pedido de suspensão de liminar que assegurava pagamento de trabalhadores foi realizado pela Prefeitura de Goiânia e acatado pelo presidente do TJGO

Decisão assinada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), desembargador Walter Carlos Lemes, suspende liminar que assegurava a continuidade do pagamento de professores temporários que tiveram os contratos suspensos pela Prefeitura de Goiânia. A suspensão do contrato de servidores temporários consta em decreto da Prefeitura publicado dia 13...