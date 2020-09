Política Justiça recebe denúncia contra o deputado Iso Moreira por posse de arma de fogo Revólver foi encontrado em propriedade dele, em Simolândia, durante deflagração da Operação Zaratustra

O juiz Pedro Henrique Guarda Dias, da Comarca de Alvorada do Norte, acatou nesta sexta-feira (18) denúncia do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) contra o deputado estadual Iso Moreira (DEM) por posse ilegal de arma de fogo. Ele tinha em sua propriedade, em Simolândia, um revólver 357 Magnum, que foi localizado durante o cumprimento de mandados de busca e a...