Política Justiça nega pedido para suspender tramitação de projeto que permite acesso aos depósitos judiciais Magistrado argumenta na decisão que "não restam demonstrados os vícios que, à primeira vista, possam contaminar o processo legislativo"

O desembargador Leobino Valente Chaves, do Tribunal de Justiça (TJ), indeferiu o mandado de segurança impetrado pelo deputado estadual Talles Barreto, líder do PSDB na Assembleia Legislativa, para tentar suspender a tramitação do projeto de lei que prevê o acesso do Executivo a 75% dos depósitos judiciais. O magistrado argumenta na decisão que "não restam demonstrados o...