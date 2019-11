Política Justiça mantém prisão de dono da Borges Landeiro Defesa de Dejair Borges Landeiro havia requerido prisão domiciliar ou soltura provisória devido ao estado de saúde do suspeito

Em audiência de custódia na tarde desta sexta-feira (22), no Fórum Criminal Desembargador Fenelon Teodoro Reis, no Jardim Goiás, em Goiânia, a juíza Placidina Pires decidiu pela continuidade da prisão preventiva do dono do grupo empresarial Borges Landeiro, Dejair Borges Landeiro. Ela também pediu o recebimento de todos os presos que estão fora do Estado para Goiás. O advoga...