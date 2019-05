Política Justiça mantém Lúcia Vânia na presidência do PSB em Goiás Magistrado ainda determinou que todos os membros da Comissão Executiva do Diretório Estadual do partido, afastados pelo presidente nacional da sigla, retomem os postos

O juiz Luis Carlos de Miranda decidiu na tarde desta quarta-feira (15) manter Lúcia Vânia como presidente estadual do PSB e ordenou o regresso dos demais membros da Comissão Executiva do Diretório Estadual do PSB de Goiás, “com mandato com início em 14 de dezembro de 2017 e término em 14 de dezembro de 2020”. Na última sexta-feira (10), o presidente nacional do PSB...