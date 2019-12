Política Justiça homologa delação de acusado de hackear Moro

A Justiça Federal do Distrito Federal homologou acordo de colaboração premiada do estudante de direito Luiz Henrique Molição, de 19 anos, um dos presos em julho na Operação Spoofing, que investiga a invasão de celulares de autoridades, incluindo procuradores da Lava Jato e o ministro da Justiça, Sergio Moro. Molição teria participado de conversa com o jornalista Glenn...