Justiça extingue processo do ministro Gilmar Mendes contra o promotor goiano Fernando Krebs

Gilmar Mendes ingressou com uma ação de indenização de R$ 150 mil contra o promotor, que o chamou de "laxante" durante uma entrevista

O juiz Giordono Resende Costa, da 4ª Vara Cível do Distrito Federal, extinguiu o processo de indenização por danos morais no valor de R$ 150 mil movido pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes contra o promotor de justiça goiano Fernando Krebs. O motivo da ação foi uma entrevista de Krebs à Rádio Brasil Central, de Goiânia, em 2018, quando ele chamou o...