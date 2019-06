Política Justiça encerra processo contra Bolsonaro por ofensas a negros e quilombolas O presidente disse em uma palestra que visitara um quilombo e que "o afrodescendente mais leve lá pesava sete arrobas"

A segunda instância da Justiça Federal encerrou o processo no qual o presidente Jair Bolsonaro respondia por declarações ofensivas a negros e quilombolas. O caso teve origem em palestra dada pelo então deputado federal no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, em abril de 2017. Na ocasião, Bolsonaro contou que visitara um quilombo e que "o afrodescendente mais leve lá pesava s...