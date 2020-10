Política Justiça Eleitoral vai definir se Baiano disputará pleito Sob alegação de que ex-prefeito está inelegível, direção do MDB em Goiás anulou a convenção por meio de ato do diretório nacional; dirigentes locais apontam recursos na justiça e insistem no registro

Em meio a um embate entre os diretórios municipal e estadual do MDB, a Justiça Eleitoral deve decidir esta semana se o ex-prefeito Welington Baiano (MDB) será candidato ou não em Itaberaí (Região Noroeste do Estado). Sob alegação de que o emedebista está inelegível, a direção do partido em Goiás conseguiu a anulação da convenção por ato do diretório nacional e a determinaçã...