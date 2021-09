Política Justiça do Rio quebra sigilos de Carlos Bolsonaro em apuração sobre ‘rachadinha’ O pedido do Ministério Público mirou o filho de Jair Bolsonaro bem como outras 26 pessoas

A Justiça do Rio de Janeiro autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) em meio à investigação de desvio de recursos públicos em seu gabinete na Câmara Municipal do Rio.O pedido do Ministério Público, revelado pela Globonews e confirmado pela reportagem, mirou o filho de Jair Bolsonaro bem como outras 26 pessoas, inclui...