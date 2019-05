Política Justiça do Paraná autoriza transferência de Eduardo Cunha para presídio do Rio de Janeiro Ex-deputado federal está preso desde 19 de outubro de 2016 no Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR)

O juiz Ronaldo Sansone Guerra, da Vara de Corregedoria de Presídios de Curitiba, autorizou nesta quarta-feira (29) a transferência do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha para um presídio do Rio de Janeiro. O ex-deputado federal está preso desde 19 de outubro de 2016 no Complexo Médico Penal em Pinhais, região metropolitana de Curitiba (PR). Na decisão, o ...