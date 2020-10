Política Justiça devolve tempo de propaganda do PL a Maguito Vilela Emedebista ganha mais 35 segundos no horário eleitoral de rádio e TV; Cristina Lopes consegue direito de fazer campanha em outras plataformas

O plenário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-GO) seguiu, por unanimidade, voto do relator, juiz Vicente Lopes da Rocha, e devolveu o tempo de propaganda eleitoral do PL (35 segundos e 78 centésimos) à coligação Pra Goiânia Seguir em Frente, que é composta por MDB, PTC, Patriota, Republicanos, PC do B, PMB e PL. O emedebista Maguito Vilela é o candidato do grupo na dis...