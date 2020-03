Política Justiça deve receber esta semana laudo sobre miliciano

Detalhes sobre as circunstâncias da morte do ex-policial militar Adriano Magalhães da Nóbrega, o capitão Adriano, devem ser revelados nesta semana, com a conclusão de laudos periciais solicitados pela defesa dele e pelo Ministério Público da Bahia. Uma nova necropsia foi realizada antes do carnaval, na quinta-feira, 20, por peritos da Bahia enviados ao Instituto Médic...