Política Justiça determina quebra de sigilo fiscal e bancário de Ricardo Salles Decisão do desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez atende pedido do Ministério Público em inquérito civil sobre suposto enriquecimento ilícito do ministro

O desembargador Antônio Celso Aguilar Cortez atendeu manifestação do Ministério Público de São Paulo e determinou a quebra do sigilo fiscal e bancário do ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente). A decisão foi tomada na última segunda-feira, 18, no âmbito do inquérito civil que apura suposto enriquecimento ilícito de Salles entre os anos d...