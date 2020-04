A Justiça acatou pedido do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás (Sintego) e determinou, por liminar, a continuidade do pagamento de professores contratados temporariamente pela Prefeitura de Goiânia, que foram dispensados de seus cargos após o município publicar decreto suspendendo o contrato com 3,1 mil profissionais. Entre eles, estão 1,4 mil professores. A decisão foi assinada pelo juiz substituto André Reis Lacerda, da 2ª Vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos, e prevê que os profissionais precisam continuar prestando serviço para o município.

No documento, o juiz afirma que a arrecadação da prefeitura diminuirá drasticamente nos próximos meses, mas o município deve recuperar-se financeiramente em médio prazo. O magistrado destaca que servidores temporários que desempenham trabalho em obras da capital não foram atingidos pelo decreto, sendo que “não deixam de consumir também significativos gastos públicos em momento em que a prioridade alegada sejam os serviços considerados como essenciais”. A decisão judicial não acatou o pedido do Sintego de continuidade do pagamento de gratificações extras e auxílio transporte. O documento foi assinado na segunda-feira (20) e publicado ontem.

O Paço informou ao POPULAR que a economia com a suspensão de temporários é de R$ 8,7 milhões.

Manobras na Câmara

Em manobra da base aliada, a Câmara de Goiânia adiou ontem a votação de projeto de decreto legislativo que anula a suspensão de 3,1 mil contratos temporários da Prefeitura da capital. Para protelar a tramitação e evitar desgastes, os vereadores da base acertaram um pedido de diligência à Procuradoria da Casa sobre o decreto editado na semana passada pelo prefeito Iris Rezende (MDB) com medidas de cortes de gastos com pessoal pela queda de arrecadação provocada pela crise do coronavírus.

Uma hora depois do acerto, o líder do prefeito na Câmara, Welington Peixoto (DEM), retirou o pedido da Procuradoria, o que faz com que o projeto seja devolvido ao plenário, com previsão para votação na próxima terça-feira (28). Isso porque o parecer da Procuradoria da Casa tendia a ser desfavorável ao decreto, apontando ilegalidade. Também motivou o recuo a recomendação do Paço para que o projeto seja logo rejeitado em plenário.

No retorno da sessão, já às 12h30, Welington apresentou documento assinado por 19 vereadores com pedido de detalhes sobre o impacto financeiro do decreto da Prefeitura e sobre questionamentos na Justiça a respeito das medidas.

Na transmissão da sessão (presencial, mas sem galerias) pelas redes sociais, centenas de mensagens de servidores pediam a revogação da medida, em pressão aos vereadores.

Projeto de autoria das vereadoras Priscilla Tejota (PSD), Sabrina Garcês (PSD) e Tatiana Lemos (PCdoB), todas da oposição, susta o artigo 1º do decreto, que trata dos contratos temporários, a maioria da área da Educação. Com a medida do Paço, quase 3,1 mil servidores ficam sem salários até o retorno das aulas e atividades.

O projeto foi aprovado pela manhã na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com relatório favorável da vereadora Cristina Lopes (PL), e seguiu para o plenário, com pedido de inclusão na pauta.

A vereadora Cristina disse que, além de ilegal, o decreto do Paço municipal é contrário à moralidade e aos direitos humanos, no momento de crise causada pela pandemia.