Política Justiça determina bloqueio de R$ 1,4 milhão de Marconi Perillo por renúncia de IPVA Ação é de autoria do Ministério Público do Estado de Goiás; prejuízo calculado é de R$ 4,9 milhões

A 4ª Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás, por meio da juíza Zilmene Gomide da Silva Manzolli, determinou o bloqueio de R$ 1,4 milhão do ex-governador de Goiás Marconi Perillo (PSDB). Na ação por ato de improbidade administrativa, proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), Marconi é acusado de ter renunciado a R$ 4,9 milhões em Imposto sobre P...