Política Justiça derruba suspensão de deputados do PSL e Joice pode perder liderança Liminar torna sem efeito decisão que puniu Eduardo Bolsonaro e outros 13 parlamentares

Em mais um capítulo da novela do PSL, uma liminar da 4ª Vara Civil de Brasília derrubou a decisão do diretório nacional do partido que suspendeu o deputado Eduardo Bolsonaro e outros 13 parlamentares das atividades político-partidárias. A decisão pode devolver ao grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro a liderança da legenda na Câmara que, nesta quarta-feira, pulou para as mãos da deputada Joice Hasselmann (PSL-SP). O juiz Giordano ...