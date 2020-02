Política Justiça derruba liminar que suspendia contribuição sobre incentivos ao Protege TJ-GO atendeu a pedido da PGE contra decisão que favorecia a Stemac SA

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO), desembargador Walter Carlos Lemes, derrubou a liminar concedida pela juíza Zilmene Gomide da Silva Manzolli à empresa de grupos geradores de energia Stemac SA, que suspendia a contribuição de 15% cobrada sobre os incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Estado de Goiás para o Fundo de Proteção Social (Protege). A decisão do desem...