Política Justiça dá três dias para manifestação das partes de ação sobre disparos em massa pelo WhatsApp Ação foi ajuizada contra Bolsonaro, Mourão e Luciano Hang pela suposta prática de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2018

O corregedor-geral da Justiça Eleitoral, ministro Og Fernandes, abriu vista para que as partes da Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) nº 0601782-57 se manifestem no prazo de três dias sobre as informações prestadas pelo WhatsApp. A ação foi ajuizada pela coligação Brasil Soberano (PDT/Avante) contra o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton M...