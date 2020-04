Política Justiça dá 72 horas para governo esclarecer exoneração do ex-diretor-geral da PF Decisão atende às ações populares protocoladas contra o ato de exoneração e substituição por Alexandre Ramagem

A Justiça Federal deu prazo de 72 horas para que o governo esclareça a exoneração do ex-diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, e a nomeação do substituto, Alexandre Ramagem. A decisão é do juiz Francisco Ribeiro, da 8ª Vara Federal de Brasília, e atende às ações populares protocoladas contra o ato de exoneração, entre elas do deputado federal Aliel Machado, (PSB...