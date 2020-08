Política Justiça dá 15 dias para Bolsonaro pagar multa de R$ 2,6 mil a Jean Wyllys Decisão é de processo de 2017, quando Bolsonaro pediu indenização de R$ 22 mil por danos morais. Na época, a Justiça não considerou procedente a reclamação

O juiz Leonardo de Castro Gomes, da 47ª Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, deu prazo de 15 dias para que o presidente Jair Bolsonaro pague multa de R$ 2.600 ao ex-deputado Jean Wyllys e ao advogado Lucas Mourão, de acordo com O Globo. A decisão é de processo de 2017, quando Bolsonaro pediu indenização de R$ 22 mil por danos morais. Na época, o então ...