Política Justiça condena ex-prefeito que transferiu dinheiro do município para sua conta e da mulher A sentença aponta que ‘Jadson do Zezinho’ contratou serviços contábeis sem procedimento licitatório e realizou transferências bancárias no valor de R$ 200 mil

A Justiça do Maranhão condenou o ex-prefeito de São João do Caru, Jadson Lobo Rodrigues (2012/2016), o ‘Jadson do Zezinho’, por dispensa ilegal de licitação e crime de responsabilidade – desvio de dinheiro público. A sentença, do juiz Bruno Barbosa Pinheiro, acolhe denúncia do Ministério Público do Estado. ‘Jadson do Zezinho’ foi condenado a cinco anos e cinco meses ...