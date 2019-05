Política Justiça concede liminar e prefeito eleito de Campinorte continua cassado Chicão (Pros) conseguiu que cassação fosse anulada na Câmara da cidade, mas o juiz tomou decisão contrária

prefeito Aguinaldo Antônio de Ávila (PSDC), anulando a decisão da Câmara do município de devolver o cargo de chefe do Executivo ao antigo prefeito da cidade. Na decisão, o juiz argumentou que não há previsão legal para revisão de um processo que já estava finalizado. Em 2016, Aguinaldo foi eleito vice-prefeito de Campinorte na chapa encabeçada por Francisco Correa Sobrinho, c...