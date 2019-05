Política Justiça bloqueia R$ 32,6 milhões de Temer e coronel Lima Juiz da 12.ª Vara Federal de Brasília, vê 'presentes indícios suficientes que apontam para os crimes de corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro'; medida alcança ainda sócio da Argeplan

O juiz federal Marcus Vinícius Reis Bastos, da 12ª Vara de Brasília, decretou o bloqueio de R$ 32,6 milhões das contas do ex-presidente Michel Temer, de seu velho aliado, João Baptista Lima Filho, o coronel Lima, e do sócio da Argeplan Arquitetura Carlos Alberto Costa, no âmbito do inquérito dos Portos. Em decisão de 29 de abril, o magistrado afirma estarem "presentes ...